Minsal asegura 'gratuidad' de la vacuna contra el Covid-19

Ante la posible llegada de la vacuna contra el coronavirus al país, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que esta será “gratuita, de todas maneras”.

No obstante, aseguró que, si bien no es partidario de la idea de que la inoculación sea obligatoria, “hay grupos de riesgo” que deben vacunarse, como funcionarios de la salud, niños, enfermos crónicos y adultos mayores

“La obligación tiene que ver además con la epidemiología, tenemos que ver además cómo evoluciona el virus, a qué población azota o no, nosotros ya hemos visto que es muy grave con los adultos mayores”, sostuvo.

La autoridad aprovecho igualmente para confirmar que durante los últimos días y, luego del desconfinamiento que se ha venido dando, se ha determinado un aumento de casos en la Región Metropolitana.

La información que tengo hoy para la Región Metropolitana es que hay un pequeño aumento de casos, veníamos bajando y obviamente puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el mall chino o en otros lados".

Respecto a la situación del resto del país, comentó: “Me sigue preocupando Magallanes, mucho. Me sigue preocupando todavía Tarapacá y Atacama, aunque han hecho un esfuerzo importante. Valparaíso no veo que haya mejorado. Me preocupa, también, Biobío".