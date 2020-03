Minsal anuncia medidas para acoger mayor cantidad de personas en cuarentena por covid-19

El Ministerio de Salud a través del ministro Jaime Mañalich informó el día de hoy, que se está manejando la posibilidad de sumar al sistema de salud algunos recintos que serán usados como hospitales para aquellas personas que resulten positivas para el examen, pero que presenten síntomas muy leves del virus.

Según reporte del propio ministerio, se cuenta con 39 mil camas en total para afrontar los posibles casos positivos de coronavirus.

"Entre sistema público y las clínicas sumamos 39 mil camas y con la estrategia que estamos implementando vamos a sumar 4 mil camas más, es decir, vamos a llegar a 43 mil camas, duplicando casi la cantidad de unidad de camas de paciente crítico", aseguró el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Para fortalecer la red de salud habilitada para enfrentar la pandemia se habilitará un hospital modular que contará con aproximadamente 500 camas en la comuna de Cerrillos, en la Ciudad Parque Bicentenario específicamente; en total serían 5 módulos con 100 camas cada uno, que estarán previstos para el mes de junio.

El buque Hospital Sargento Aldea de la Armada ubicada en Talcahuano, también se sumará a los esfuerzos y contará con seis puestos de atención especializado.

También se pudo conocer que se usaran hoteles o guarderías para aquellos que estén contagiados pero que necesiten ayuda durante su cuarentena.

"El señor subsecretario está gestionando el arriendo de localidades como hoteles, no vamos a dar ningún detalle para que no nos suban los precios", afirmó Mañalich.

"Hay personas que no pueden cumplir el aislamiento en su casa porque están solos, no tiene capacidad de cocinar, tienen discapacidad, son muy dependientes de terceros o las condiciones del hogar no proporcionan seguridad de un aislamiento conveniente; para esas personas, vale decir aquellas que están positivas para el examen, pero los síntomas son muy leves, necesitamos un aislamiento como el que estoy hablando con recintos parecidos a hoteles, guardería o lo que fuere", concluyó.

Informó igualmente que fue arrendado un espacio de eventos en Santiago. Espacio Riesco, que, con más de 20 mil metros cuadrados, albergará unas 3.000 camas. Y la construcción de cinco hospitales: Gustavo Fricke, Félix Bulnes, Ovalle, Padre de las Casas y Angol.