Ministros salen a la defensa de posibles rebrotes de Covid-19 antes acusaciones de Espacio Público

El ministro de Salud, Enrique Paris, confesó que “es muy probable que tengamos un rebrote, no solo por los bares y los pubs, sino por el aumento de movilidad. Creo que podemos tener rebrote en el quinto paso, que es el Modo Covid, pues este es un virus desconocido que evoluciona de esa manera, produciendo rebrotes. Por eso es clave mantener la distancia social, las mascarillas y todas las medidas”, dando respuesta a las advertencias realizadas por Espacio Público.

Cabe destacar que Espacio Público advirtió que el pasar a etapa de ‘transición’ a nueve comunas fue un paso “apresurado”, y acusando además a que no se escuchó a los expertos que aconsejaban no avanzar todavía hacia un desconfinamiento.

Hecho que también fue confirmado por el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, quien también asegura que el hecho resulta apresurado:

"Mi opinión al respecto es conocida, yo tengo una postura más cauta, efectivamente considero que es un poco apresurado". Sin embargo, recalcó que "esta es una medida que ya es realidad. Al ser realidad lo que corresponde es educar a la población y hacer todo el esfuerzo posible para ver que esto no signifique un aumento de casos y por acentuar todas las medidas de testeo trazabilidad y aislamiento".

Recalcó que "también este plan implica la posibilidad de volver atrás si cualquier indicador se incrementa. En el día de hoy la autoridad ya ha tomado una decisión y el rol de los médicos es ayudar en la educación de la población para asegurarnos de que no se interprete este paso como un paso de que hemos superado la epidemia, sino solo una medida en la dirección de ir poco a poco probando medidas de desconfinamiento en las zonas que la autoridad ha determinado y contribuir nosotros con educación de la población con testeos y trazabilidad y aislamiento para que esto sea de la mejor manera y más segura porque debemos acostumbrarnos a convivir con el virus mientras no se disponga una vacuna".



Por su parte la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quiso aclarar las cifras que manejan, ya que alega que un 92% de los casos los resultados de los exámenes de PCR se han entregado "en las primeras 48 horas" y no en hasta 14 días como se planteó. "Eso es muy importante porque en la medida que detectamos oportunamente, vamos a poder trazar oportunamente y vamos a poder aislar oportunamente", dijo la autoridad.