Ministro Pérez ya tiene la primera tarea relacionada con La Araucanía

Ante el cambio de gabinete presidencial anunciado el día de ayer por el presidente Sebastián Piñera, el nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, anunció las primeras acciones que tomará en miras de aminorar la extrema violencia registrada en la Región de la Araucanía.

“Tendré una especial preocupación por La Araucanía, merecen paz y vivir en tranquilidad. Hay que alejar a los violentos para resolver los problemas, tendremos esa principal preocupación. Yo no veo posible que todos los habitantes de esa región, que la gran mayoría, por no decir la inmensa mayoría, quiere vivir en paz y tranquilidad, no puedan a través del diálogo y la conversación, aislar a los violentistas”, sostuvo.

Comentó igualmente que está planteando la posibilidad de aumentar la cantidad de efectivos policiales en la localidad: “no solamente es un tema policial. La violencia no solamente se aísla y se derrota con acción policial, se aísla y se derrota también con una acción política. Eso significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber de qué esa región va a tener respuestas que necesariamente tenemos que tener”, expresó.

Planteó, su respaldo al actuar de las policías ante las manifestaciones de los últimos meses y ciertos cuestionamientos a las atribuciones de estas. “Es muy importante respaldar a las policías. Ellas actúan para darle seguridad a los chilenos, ellas son parte de la solución y no del problema. Hay que convencer a la ciudadanía que el cumplimiento de la legalidad es vital. Quien no rechace la violencia está generando una dificultad real y este gabinete está para resolver los problemas de nuestros conciudadanos”, argumentó.