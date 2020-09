Ministro Paris se refirió a las posibilidades de realizar el Festival de Viña del Mar

La autoridad sanitaria fue tajante con la decisión que deben tomar los canales de televisión y la municipalidad de la ciudad jardín.

El ministro de Salud, Enrique Paris, analizó la situación que vive el próximo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar producto de la pandemia por el COVID-19.

La autoridad fue invitada al noticiero central de Canal 13, donde indicó que "en febrero, aunque tengamos vacunas, no vamos a tener a toda la población vacunada y puede haber un brote gigante, ahí no hay cómo controlar a la gente", por lo tanto el festival "no se puede hacer".

En los últimos meses TVN y Canal 13, los canales que administran la actual concesión, expresaron sus deseos de no realizar la edición 2021 debido a todas las dificultades asociadas a la pandemia.

Sin embargo, la alcaldesa Virginia Reginato aseguró que el evento seguía en pie. De hecho, la organización tomó contacto con algunos artistas para saber si estaban disponibles para actuar.

"Todas estas son medidas de prevención", agregó el ministro Paris.

Revisa sus palabras acá: