Ministro Nicolás Grau explicó sus tuits de odio en contra de Carabineros

El ministro de Economía, Nicolás Grau, salió durante la jornada del pasado viernes a retractarse de las publicaciones en contra de Carabineros de Chile que realizó en Twitter antes de convertirse en autoridad ministerial del Gobierno de Gabriel Boric y que fueron reflotadas por la diputada Pamela Jiles en redes sociales.

Las publicaciones del jefe de la cartera de Economía datan de los años 2013, 2020 y 2021, y en ellas el profesional se refería en duros términos a la institución policial, a quienes trató de “pacos asesinos” y “criminales”, justificando incluso que “el pueblo” chileno “tiene todo el derecho a odiarles”.

"La forma y lo que allí está dicho es algo que no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro, indicó la autoridad. Tras el impacto de sus publicaciones pasadas, el ministro Grau decidió eliminarlas inmediatamente de su historial de Twitter. Una decisión que justificó al ser consultado por varios medios de prensa.

“Nosotros como Gobierno respaldamos totalmente a Carabineros, cumplen una función fundamental en nuestra sociedad”, explicó el secretario de Estado, quien además insistió en que sus tuits los hizo en un “contexto específico de mucha frustración”.

“Esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración, lo digo a nivel personal. Hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración”, apuntó, quien reconoció que más allá del estado en el que los escribió, sabe que la forma en que lo hizo no fue la correcta.

Unos de los polémicos tuits del ministro Nicolás Grau. Fuente: Twitter.

“La forma y lo que allí está dicho es algo que no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro. Es muy importante que como Gobierno nosotros contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte por respaldar la función de Carabineros”, señaló.

“He decidido borrar estos tuits. Trato de no hacerlo, porque uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad, comentarios de este tipo no contribuyen en nada y por eso tomé esa decisión”, finalizó.