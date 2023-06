Ministro Montes habló de la salida de la subsecretaria Rojas

El ministro Montes, titular de la cartera de Vivienda, se refirió este sábado a la salida de la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas.

La solicitud de renuncia fue hecha por el Presidente Gabriel Boric, debido al traspaso de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, exmiembro del gabinete de la diputada Catalina Pérez, a la fundación Democracia Viva, en la que participa la pareja de esta, Daniel Andrade. Todos militantes de Revolución Democrática.

El secretario de Estado respetó la decisión del Mandatario: “No me corresponde opinar sobre una decisión del Presidente de la República: él decidió esto, él tendrá que dar los argumentos, está dentro de sus facultades y no me corresponde opinar sobre eso”.

“La subsecretaria buscó clarificar los hechos, reunir la información. En ese proceso estaba. A partir de lo cual no se evaluó desde el punto de vista, ni administrativo, ni de desempeños de esta naturaleza, sino que hubo responsabilidades políticas. A partir de eso se decidió pedírsela”, añadió Montes.

Por motivo de su paso al costado, destacó que Tatiana Rojas es “gran persona, en todo el ministerio la queremos mucho. Es doloroso lo que ocurre, sin embargo, así es la vida pública. Ella si bien estaba siguiendo los hechos, probablemente hubo cosas que debió haber hecho antes que otras, y a partir de lo cual se generó una situación política. Se estimó que tenía responsabilidad en eso”.

Además, Montes detalló que la primera denuncia que llegó desde la Seremi del sector al ministerio que encabeza fue por exceso de contrataciones, frente a lo cual Rojas mostró, producto de una investigación, “que no era en los términos que se planteaba. Después llegó lo de la fundación. Ella estaba en el proceso de reunir la información”.

Por lo pronto, Montes viajará el próximo martes a la región de Antofagasta a reunirse con el fiscal que lleva el caso. Además, verá “qué se ha hecho por parte de esta fundación”: “(Al fiscal) le entregaré muchos antecedentes para que vea cómo y desde cuándo se produce este hecho.