Ministro Figueroa presentó nuevo plan para el retorno a clases presenciales

“Ningún padre o madre va a estar obligado a que su hijo asista", aseguró el titular de Educación.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentó este sábado un Plan Paso a Paso para la reapertura de escuelas, en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

“Junto al Minsal hemos diseñado un plan paso a paso para reabrir nuestras escuelas. Este plan tiene tres pilares que son esenciales: la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad“, indicó la autoridad.

“¿Qué significa que sea seguro? Que no se abre ninguna escuela si no se dan las condiciones que lo permitan, si no está ubicada en un territorio donde las condiciones sanitarias den paso para generar esa apertura y si este establecimiento no cumple con protocolos que el Minsal ha señalado. La seguridad es el principal norte de todo el trabajo que se está haciendo en esta pandemia”, explicó.

“Es también voluntario. La voluntariedad implica que son los propios establecimientos quienes, luego de un trabajo con sus comunidades, toman la decisión de reabrir sus puertas, y en el evento que así ocurra, la asistencia al establecimiento es también voluntaria“, agregó.

“Ningún padre o madre va a estar obligado a que su hijo asista. Debemos tener los cuidados para que los que asisten como los que por decisión propia se quedan en casa reciban todos los apoyos”, aseguró.

“El tercer paso es la gradualidad. Para cumplir con estos protocolos es un trabajo paulatino, gradual. No significa que aquellos establecimientos que vayan a abrir necesariamente lo hagan necesariamente para todos los alumnos al mismo tiempo, se hace de a poco. Hemos recomendado partir por los niveles superiores, los terceros y cuartos medios“, indicó.

Siete pasos

Según explicó el ministro, los establecimientos deben cumplir siete pasos para que la apertura para que sea segura.

Deben darse las condiciones sanitarias. Si no se dan, no se puede abrir. Se deben adecuar y cumplir los protocolos sanitarios que están a disposición del establecimiento. Deben recibirse los kits sanitarios entregados por Mineduc. “Permiten asegurar el cumplimiento de las exigencias sanitarias”, destacó Figueroa. Cumplir con las medidas que los protocolos establecen acorde a su propia realidad. Trabajo directo con la comunidad educativa. “Hoy más que nunca la solución local es la clave para poder seguir avanzando. El trabajo con las comunidades es fundamental, con los docentes, asistentes de educación, apoderados, alumnos”, dijo el ministro. Inducción. “Los asistentes de la educación, profesores y profesoras deben tener muy claro todo lo que ocurre dentro del establecimiento una vez que este vuelve a abrir”, sostuvo. Se oficializa el plan, para que el Ministerio de Educación pueda autorizar esta apertura”, manifestó.

De acuerdo a Figueroa, hasta el momento se han formalizado casi 300 solicitudes de reapertura en todo Chile, de las cuales 60 se han aceptado.