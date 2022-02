Ministro Enrique Paris se refirió a la falta de stock PCR

El jefe de la cartera de Salud descartó las advertencias levantadas por distintos alcaldes de la RM. "Le pido a los que están criticando que den cifras, números y porcentajes", manifestó.

El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó un quiebre de stock en los exámenes PCR y de antígeno en distintas comunas de la Región Metropolitana (RM).

“Le pido a los que están criticando que den cifras, números y porcentajes en las que basan su crítica”, aseveró el secretario de Estado.

En esa línea, el ministro indicó que “no estamos dejando a nadie de lado, no hemos abandonado el manejo de la pandemia, como se quiere hacer saber y se repite permanentemente, como si hubiese una estrategia coordinara para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y sus funcionarios”.

“No es verdad que no escuchemos a los alcaldes. Tuvimos una reunión con más de 192 alcaldes y estamos haciendo todos los esfuerzos por dar respuesta a las peticiones”, aseveró el ministro de Salud.

Finalmente, el jefe de la cartera de Salud comentó que “el mismo día de la reunión por Zoom, en un chat paralelo decían ‘les vamos a hacer la vida imposible, no los vamos a dejar continuar, no los vamos a dejar trabajar’. Eso es inaceptable. La salud es un problema de Estado, no deberían haber diferencias políticas”.