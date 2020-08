Ministro Desbordes respaldó a la Armada tras fiscalización al diputado Gutiérrez

El titular de Defensa negó que el diputado comunista sea "más autoridad" que los efectivos que lo controlaron.

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, respaldó el accionar del personal de la Armada que fiscalizó al diputado Hugo Gutiérrez (PC) en Iquique, y que de acuerdo al parlamentario no debió abordarlo, ya que es "más autoridad" que ellos.

"Le respondo al diputado Gutiérrez como autoridad de Gobierno que no solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien", explicó el secretario de Estado, agregando que "no hay más autoridad que otra".

"El concejal, el teniente, el sargento, el cabo, el diputado, el senador, el ministro... Somos todos autoridades, ninguna más que otra. Eso a mí no me parece, no estoy de acuerdo con el diputado, y es más, la autoridad en terreno en ese momento es el funcionario de las Fuerzas Armadas que está haciendo el control acorde a lo que son las medidas del estado de catástrofe", afirmó.

Además, está en las instrucciones de la Cámara que el diputado puede ser fiscalizado, ya que solo "puede circular en zonas de cuarentena en la medida en que esté en actividades propias del ejercicio parlamentario, ya sea que se dirija o esté en actividad legislativa, o que esté en terreno".

En ese sentido, recordó que según el protocolo vigente el personal también debía fiscalizar a la familia del legislador que estaba en su vehículo y no lo hizo, aunque según Gutiérrez en el registro completo -que el personal captó de manera oculta- se constata que "tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos".

"Videos más, videos menos -planteó Desbordes-, uno, hay una menor de edad observada por personal de la Armada; dos, un vehículo en un lugar que está en cuarentena; tres, personal de la Armada fiscaliza; cuatro, ¿El diputado está autorizado? Sí, basta y sobra con la credencial; cinco, ¿La familia está autorizada? No, salvo que tenga salvoconducto", agregó.

En esa misma línea, el ministro agregó que: "Respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada. No solo lo respaldo, fueron tan deferentes que pudiendo haber fiscalizado a la familia que estaba en el vehículo no lo hicieron, y de haberlos fiscalizado nos habríamos encontrado con una situación bastante compleja, porque si no tenían permisos, si no tenían salvoconductos, si no contaban con un permiso colectivo debieron haber detenido a la familia del parlamentario".

Por otra parte, el diputado RN Camilo Morán afirmó que llevará a Gutiérrez a la Comisión de Ética de la Cámara Baja por lo registrado en el video.