Ministro de la República fue acusado de agredir a funcionario fiscal

El hecho habría ocurrido en pleno ejercicio de sus labores cotidianas. La autoridad pidió disculpas.

Una nueva polémica sacudió al Gobierno de Sebastián Piñera, luego que el ministro de Economía, Lucas Palacios, fue acusado de agredir a un funcionario fiscal con una patada en pleno ejercicio laboral.

La acusación fue informado por la Comisión de Conflictos de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), desde donde sostuvieron que "esta mañana el ministro de Economía, Lucas Palacios, agredió (una patada) a un funcionario público de su servicio por atravesarse en su camino”.

Como era de esperar, desde el gobierno respaldaron al secretario de Estado, y el propio Palacios respondió a estas acusaciones a través de un comunicado, en el que negó en todo momento que agredió con un golpe al denunciante.

Según su versión, el hecho tuvo lugar mientras realizaba una presentación por videoconferencia con el Banco Mundial, en la que le dieron “instrucciones que los celulares debían estar apagados para no interrumpirla».

"La grabación exigía que yo hablara sentado y directo a una cámara, a menos de medio metro de distancia de esta, sin poder moverme de ese encuadre, por las exigencias técnicas del Banco Mundial”, agregó Palacios.

Por lo mismo, el secretario de Estado notó que el funcionario no se despegaba de su celular.

"Ante lo cual quise atraer su atención con gesticulaciones sin dejar de mirar la cámara. Sin embargo, él no me vio, pese a mi insistencia. Ante reiterados gestos, logré tocar su pierna con mi zapatilla izquierda por debajo de la mesa, para que me viera, logrando finalmente captar su atención mientras continuaba la grabación”, sostuvo.

“Al terminar mi exposición, noté que el funcionario estaba incómodo, por lo que le dije que me disculpara si el llamado de atención lo incomodó, y que estaba disponible para hablar de la situación. Luego de esto, el funcionario se retiró del ministerio”, complementó Palacios.

Para terminar, pidió disculpas. "Lamento profundamente esta situación, y pido disculpas si este hecho causó alguna molestia al funcionario o a cualquier otra persona. Siempre me he preocupado por tener un muy buen trato con las personas y esta no es la excepción. Al contrario, todas las personas que trabajan conmigo saben que el respeto y el cariño son el pilar fundamental de mi relación laboral”, cerró el titular de Economía.