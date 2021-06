Ministro de Educación respondió públicamente la carta de los alcaldes de oposición en su contra

El titular del Mineduc fue emplazado por los jefes comunales, quienes rechazaron las eventuales medidas contra los sostenedores municipales que no quieran abrir sus colegios.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, respondió a la carta firmada por 19 alcaldes electos y reelectos de la oposición, en la que reclamaron por las eventuales sanciones en subvención que estaría evaluando la autoridad para los sostenedores municipales que no abran sus colegios para sus clases presenciales.

En entrevista a radio ADN, el secretario de Estado salió al paso del escrito y afirmó que “hay una cosa política de la declaración”, mencionando que algunos jefes comunales firmantes, como Mauro Tamayo (Cerro Navia) y Jorge Sharp (Valparaíso), “ni siquiera administran la educación” debido a que las escuelas públicas ya fueron desmunicipalizadas.

“Algunos alcaldes utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera, para resolver sus problemas que no tienen que ver con la pandemia y eso no puede ser, no puede ser que en un escenario tan complejo que tenemos hoy día algunos alcaldes -no todos- pongan sus problemas de gestión interna como una exigencia para poder entregar la educación a los niños de su comuna, eso es lo que tenemos que ir ordenando”, agregó el ministro.

Finalmente, la autoridad enfatizó respecto a los alcaldes de oposición que “me encantaría que alguien leyera cuáles son las terribles declaraciones del ministro”, reiterando que se están buscando diversas alternativas para que la educación municipal pueda retomar sus actividades presenciales.