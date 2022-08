Ministro de Educación nuevamente lanzó una "letra chica" sobre la condonación del CAE

"Entender que seré beneficiado ya es un aliciente respecto de cómo me están tratando y cómo resolver esta mala política”, señaló.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la posible condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), donde aseguró que todos los deudores serán “beneficiados” de alguna manera.

En conversación con el diario La Tercera, el Secretario de Estado abordó el proceso de condonación y los posibles beneficiarios a este, a lo que respondió que “todas y todos serán beneficiados en alguna medida con la solución”. Sin embargo, aseguró que “la condonación no es total”.

Luego, fue consultado sobre que las personas podrían sentirse engañadas en este punto, y aclaró que “no, porque todas y todos serán beneficiados”. “Y cuando no ha habido una solución, entender que seré beneficiado ya es un aliciente respecto de cómo me están tratando y cómo resolver esta mala política”, agregó.

Además, fue consultado por el alza de violencia en los establecimientos educacionales, en donde comentó que “hemos recomendado a las escuelas que establezcan en sus manuales de convivencia las más altas sentencias. También creemos que cuando esos problemas suceden al exterior de liceos tenemos que ser nosotros los responsables de actuar sobre ellos”.

“Los manuales de convivencia establecen un conjunto de sanciones. También necesitamos que los propios establecimientos logren identificar a estos estudiantes y les puedan señalar cómo se aplica el manual de convivencia”, agregó.

“Además, necesitamos un compromiso real del mundo adulto. Quemar un bus o incendiar una sala es atentar contra el pueblo, rociar a un profesor con bencina es no creer ni respetar los derechos humanos”, explicó. Finalmente, el titular de Estado aseguró que “no estás hablando de jóvenes revolucionarios, sino de una acción irracional”, y que están personas rayan “en lo delictual y que no tiene ninguna profundidad política”.