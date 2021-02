Ministro de Economía reafirma crítica al Colegio de Profesores

Lucas Palacios acusó al Colegio de Profesores de "permanentemente buscarle la quinta pata al gato" para no retornar a las aulas.

El ministro de Economía, Lucas Palacios (UDI), reiteró que, al decir el martes que "los profesores buscan por todas formas no trabajar" -luego de que el Colegio de Profesores pidiera que todos los trabajadores de la educación estuviesen vacunados antes de volver a las aulas-, se refería sólo a los miembros del Magisterio, y reafirmó el tono duro de su cuestionamiento.

Te puede interesar: Juzgado decretó prisión para Roberto Belmar por incumplimiento de arresto domiciliario total

"Mi crítica fue directamente contra el Colegio de Profesores, que permanentemente han estado buscándole la quinta pata al gato... Insisto: Colegio de Profesores, no profesores (en general)", enfatizó en un punto de prensa.

El ministro aficionado a la poesía afirmó que, con su crítica: "También he sido la voz de un montón de mujeres con quienes me he reunido y que no pueden trabajar porque, como no existe trabajo presencial, se tienen que quedar en sus casas" debido a que las escuelas están cerradas.

Finalmente, "me han contactado una serie de profesores para darme apoyo, porque ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores. Entonces lo que he hecho es ponerle voz a los que no tienen voz, a los que no pueden opinar. Con esto quiero dar por cerrado este tema", sentenció.