Ministro británico salen en defensa de la vacuna Oxford contra el Covid-19

La farmacéutica AstraZeneca, grupo que se encuentra desarrollando una vacuna junto con la universidad inglesa para combatir al covid-19, hace pocos días atrás, dio a conocer un comunicado para informar de la pausa en las pruebas clínicas después de que un voluntario en el Reino Unido sufriera una reacción adversa.

Ante esta situación el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, explicó y aclaró que la pausa es "un proceso normal en los ensayos clínicos y "no es necesariamente" un revés. Además, comentó que no seria la primera vez que ocurre durante ensayos clínicos de alguna vacuna.



Esta posible vacuna, considerada una de las más avanzadas que se desarrollan en todo el mundo, estaba en las fases finales de los ensayos clínicos antes de recibir la autorización de los organismos reguladores para proceder a inmunizar a la población.



La interrupción de los procesos significan "obviamente un desafío para esta particular vacuna. En realidad, no es la primera vez que esto le ha pasado a la vacuna de Oxford y es un proceso normal en los ensayos clínicos".



por su parte, el grupo farmacéutico AstraZeneca no ha facilitado información sobre el estado de salud del voluntario que ha enfermado.