Ministro Briones se aburrió y "le paró los carros" a Joaquín Lavín en Canal 13

El ministro de Hacienda se mostró frustrado tras una nueva derrota del Gobierno en la Cámara de Diputados y Diputadas por el retiro del 10% de lo fondos de las AFP.

El Gobierno de Sebastián Piñera sigue en una crisis interna que no pueden repuntar. Y que la nueva derrota del Ejecutivo en el Congreso Nacional por el tema del retiro de los fondos de las AFP fue la gota que rebalsó el vaso para el oficialismo, quien ha cargado la mano contra el ministro de Haciendo, Ignacio Briones, como uno de los responsables del hecho.

Por lo mismo , la autoridad fue invitado a una entrevista en T13 Central, donde Briones confesó que el Gobierno sintió “frustración” tras la aprobación del proyecto en la Cámara, principalmente por los votos de parlamentarios de Chile Vamos.

Respecto a las críticas, el secretario de Estado indicó que pese a que muchas veces es protagonista de ellas, está “lleno de ganas” para seguir en su cargo.

Sin embargo, el ministro tuvo palabras para las constantes críticas del candidato presidencial Joaquín Lavín, quien señaló en Bienvenidos que el Plan de Fortalecimiento para la clase media que presentó el Gobierno era “malo”.

“Lo encuentro malo porque deja gente afuera. Mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente, no me gusta. No lo puedo votar a favor así“, expresó el alcalde de Las Condes.

Consultado por estas declaraciones, Briones indicó que es importante que todos los líderes que están en políticas públicas, siendo Lavín uno de ellos, “tienen que proponer soluciones, no solo criticar”.

“Yo le pediría al alcalde Lavín que despliegue sus propuestas, porque siempre es muy fácil decir ‘esto es insuficiente'”, agregó.

Por último, sobre los que criticaron que el bono era muy bajo, el ministro afirmó que siempre las propuestas se iban a considerar “insuficientes”, pero hizo un llamado a la reflexión y a estudiar las soluciones.