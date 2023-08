Este domingo la Ministra del Interior, Carolina Tohá, encaró a la derecha política, señalando que espera que cumplan con su palabra y retorne a las mesas de conversación por reformas legislativas.

Y es que, mientras se desarrollaba la ceremonia por los 100 días que restan para los Panamericanos Santiago 2023, Tohá afirmó que “todo Chile fue testigo por semanas y semanas de cómo se dijo que la condición para sentarse es que el ministro Jackson no fuera más parte del gabinete. Todos los escuchamos”.

A esto, agregó que “Nuestra disposición a sentarse a conversar es precisamente sentarse para buscar acuerdos, no simplemente adherirse a la propuesta que el Gobierno tiene. Para eso, hemos buscado abrir muchas instancias en los últimos meses, y algunos sectores se han negado a concurrir a ese trabajo, incluso previo a que se conociera el caso convenios”.

“Estas reformas no son obsesiones del Gobierno, no son prioridades solo del programa, son temas que tenemos pendiente como país hace mucho tiempo y no pueden esperar más”, comentó la ministra Carolina Tohá.

Junto a estas declaraciones, la ministra del interior fue enfática: “Creo que es importante que la oposición se pronuncie: ¿Están de acuerdo que los que tengan más, paguen más? ¿Están de acuerdo con que tengamos mecanismos efectivos para evitar la elusión? ¿Están de acuerdo con que tengamos pensiones hoy día que mejoren la vida de las personas mayores? Si están de acuerdo en estas cosas, pongámonos de acuerdo con las fórmulas“, afirmó.