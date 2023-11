La ministra Carolina Tohá salió a aclarar un video viral de la frontera que ha sido base para una serie de críticas en cuanto a las medidas contra la migración ilegal en la frontera del norte de Chile.



En el popular registro se ve a la ministra y su equipo en la zona, junto con un megáfono del cual se escucha el siguiente mensaje: “alto ahí ha ingresado irregularmente al territorio nacional chileno”.



Ministra Tohá: “el Gobierno no ha anunciado ningún megáfono"



Las reacciones ante esta sopuesta “medida” generaron varias críticas entre los usuarios de redes, quienes señalaron que se necesitaba estrategia y organización para frenar este tipo de ingresos.

“Una burla. Con un megáfono no van a proteger las fronteras de Chile, se necesita estrategia, inteligencia y apoyo político para las Fuerzas Armadas y de Orden”, señaló José Antonio Kast.



Sin embargo, la ministra del Interior y Seguridad Pública quiso aclarar el video y la estrategia del Gobierno. “El Gobierno no ha anunciado ningún megáfono. El Gobierno anunció puestos de observación fronteriza y describimos claramente en qué consisten, enviamos minutas, hicimos un punto de prensa”, dijo.



Luego agregó que el megáfono que aparecía en el video correspondía a una demostración “que hizo la empresa de insumos que ellos tienen y que están proponiendo al país o a distintos países. No es lo que el Gobierno anunció, no es lo que ese día se inauguró y no es lo que se informó por parte de las de las autoridades del Gobierno de Chile”.



Cabe mencionar que la inauguración real constó con la habilitación en Colchane de tres POF, más un puesto de mando, con una inversión de US$ 1.062.811.