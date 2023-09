Ministra Jara critica a la oposición por no avanzar en diálogo sobre pensiones

Jeannette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, realizó un potente llamado a la oposición para que sean mucho más flexible en las negociaciones por la reforma de pensiones. A pesar de eso, destacó el largo proceso de discusión, el cual ha durado más de diez meses y recalcó la voluntad del Ejecutivo para ceder en algunos puntos.

“El Gobierno ha cedido de manera bastante sustantiva. La pregunta clave es: ¿en qué ceden los demás actores? El escenario está complicado, es importante que la población lo sepa: no hemos tenido señales desde la oposición en torno a ceder en la negociación de pensiones”, lanzó la secretaria de Estado, según consignó ADN.

“Lo que antes decían en torno a que se debía de derivar un 3% a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados ya se les olvidó. Ahora quieren que el 6% vaya a capitalización individual que administra la AFP, y la verdad es que eso no nos va a servir para solucionar el problema que tienen las personas mayores del país”, criticó la titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social.

Te puede interesar: Militares fueron condenados por muerte de joven durante estallido social

Ministra Jara no da su brazo a torcer

“Si para la derecha ceder es que el Gobierno mande toda la plata a la capitalización individual que administra la AFP, eso no va a ocurrir porque eso no le mejora las pensiones a las personas. Ahora se las mejora en 30 años más. Y eso hay que tener un gran sentido de responsabilidad y realidad en eso. Así que eso no va a ocurrir”, declaró la ministra, quien no quiere dar su brazo a torcer.

Además, enfatizó en que el Gobierno ha cedido en muchos puntos durante el proceso de negociación y ha propuesto destinar un 4% del aporte a un seguro social.

“Las negociaciones van a seguir, pero la ciudadanía tiene que estar informada que el diálogo está difícil, que la oposición no se ha movido de sus posiciones, por el contrario, (…) esa es la realidad y eso es lo duro, por eso tenemos que encontrarnos en nuestro deber y nuestra responsabilidad”, concluyó Jara.