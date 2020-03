La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró en Radio Cooperativa que "la ciudad tiene que seguir funcionando" al ser consultada por las medidas que ha tomado el Gobierno frente a la crisis por el coronavirus.

"Necesitamos implementar trabajo a distancia, necesitamos dar flexibilidad, necesitamos tener alternativas para que los trabajadores puedan, con toda seguridad, desarrollar su trabajo sin estar expuestos a contraer el virus, si es que no tienen derecho a una licencia médica", comentó la secretaria de Estado.

En la misma línea, la ministra llamó a "relevar esta obligación que tienen todos los empleadores, por ministerio de la ley, de proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de todos sus trabajadores y en este caso se traduce en redoblar las medidas de higiene al interior de los lugares de trabajo y tomar todas las medidas que sean necesarias, según las particularidades de cada fuente de trabajo, para poder cumplir con esta obligación".

"Si es que hay cualquier situación que es anómala se debe hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo, y aquí el llamado también es a que los trabajadores denuncien estas materias si consideran que no se están tomando todas las medidas de prevención, pero sobre todo que los empleadores, proactivamente, soliciten asistencia a sus Mutualidades", añadió Zaldívar.

Según la secretaria de Estado "es muy complejo lo del transporte, porque no solamente están en riesgo los trabajadores, sino que también todos los pasajeros que ellos están trasladando, por lo tanto, en ese tipo de lugares es donde nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, porque la ciudad tiene que seguir funcionando y la gente tiene que seguir moviéndose, pero tenemos que hacerlo en condiciones de seguridad".

La ministra esbozó que "nosotros tenemos que garantizar que la ciudad funcione para que nosotros no tengamos problemas, por ejemplo, con el tema del abastecimiento. El comprar una camisa o no comprar una camisa es un tema absolutamente cuestionable, pero lo que nosotros no podemos hacer es, por ejemplo, que pongamos en riesgo la cadena de abastecimiento de nuestro país".

Mira las reacciones acá:

Maria Jose Saldivar no tiene nada que decir respecto a la actual situacion???@MintrabChile — Pilar (@pilarandreajc) March 15, 2020

Que pena que no seas la Ministra del Trabajo, como para poder hacer algo más que un llamado. https://t.co/DTzoB9ODgu — Nico Cabargas (@NicoCabargas) March 16, 2020

A la ministra del trabajo poco le faltó para que pidiera porfi porfi a los empresarios que porfi porfi dejen que algunos lacayos ejem trabajadores porfi por fi puedan trabajar desde casa porfi porfi — 𝓐𝓹𝓻𝓾𝓮𝓫𝓸, 𝓪𝓼𝓲𝓮𝓼 (@Tia_Ivonne) March 16, 2020

La ciudad tiene que seguir moviendose dijo la ministra del trabajo — Claudio (@Leoguigno) March 16, 2020

Ctm las palabras de la Ministra del trabajo son indignantes... este gobierno es inoperante hasta la medula...



Estamos frente a lo peor que pudo juntar el neoliberalismo, estamos con la mierda hasta el cuello y ellos hacen llamados...



HIJOS DE RE MIL PUTAS!!! — Lobospablo (@lobospablo) March 16, 2020