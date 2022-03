Ministra de Salud entregó detalles del estado de Izkia Siches tras contraer COVID

Sorpresa causó una publicación de la ministra del Interior Izkia Siches, donde informaba que está contagiada de COVID-19 junto a toda su familia, cerrando así una semana difícil tras los incidentes registrados en su visita a La Araucanía.

Ante esto, en el programa Mesa Central de Canal 13, el periodista Iván Valenzuela le preguntó a la ministra de Salud -que estaba invitada en el set- por mayores detalles de la situación actual de su colega.

“¿Ha sabido algo de ella, de su estado?”, le preguntó el conductor del programa a María Begoña Yarza. “Gripe. Síntomas respiratorios altos, del tipo de la rinorrea (nariz congestionada). Pocos síntomas. Es un cuadro bastante suave, igual que el resto de la familia, así que bien”, respondió.

En esa línea, la titular de la cartera indicó que el COVID-19 se convierte “en una enfermedad respiratoria grave, especialmente para un grupo de personas mayores de 60 años, con mucha comorbilidad y que además no se han vacunado”, apuntó.

“Ahí tenemos un problemazo, porque sigue un espacio de adultos que no se han vacunado”, lamentó Yarza, haciendo un llamado a respetar el plan de vacunación que sigue avanzando en el país.

“Pero llevamos un año. Si no se han vacunado hasta ahora, ya no los vamos a convencer”, indicó Valenzuela sobre quienes no han acudido a los centros correspondientes.

“Creo que el mensaje tiene que seguir siendo el de la protección personal”, respondió la ministra, apostando por la necesidad de crear inmunidad para detener la pandemia.