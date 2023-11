La ministra de la Mujer Antonia Orellana, realizó sus descargos tras el nuevo caso de violencia intrafamiliar que enloda al jugador de Colo-Colo Jhordy Thompson. Así mismo la autoridad señaló que intentarán representar a la víctima.



Recordemos que, hace algunos meses el futbolista fue formalizado por la misma causa y tras pasar unas semanas regresó con la que era la víctima. Sin embargo, su actitud no cambió y ahora enfrenta una nueva denuncia por agresión hacia la mujer.



Ministra de la Mujer furia por nuevo caso de violencia de Jhordy Thompson



En un punto de prensa la ministra señaló. "Vamos a buscar la representación jurídica de la víctima. Ustedes saben que legalmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, que es algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral".



Así mismo agregó "queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de las persecución y sanción de este tipo de delito".



Bajo esta misma línea afirmó que "hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol y también tenemos el caso de un alcalde prófugo (Juan Carlos Reinao), con el cual se insistió en hacer una audiencia por Zoom pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que por ejemplo existía un riesgo de fuga alto".



"Queremos hacer el llamado a dejar de minimizar los riesgos que involucra para la mujeres este tipo de decisiones”, también pidió “no hacer juicio, a no revictimizar, y a todas las instituciones, incluyendo a las deportivas, a tomar esto como lo que es, un delito y no un problema de camarín, no un problema personal, sino un delito, probablemente uno de los más denunciados en el país y que en este caso tuvo una reincidencia grave", finalizó.

Declaraciones de hoy sobre los casos de Jhordy Thompson y Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico👇🏼



Llamamos a las instituciones a perseguir, sancionar y a no bajar la gravedad de los hechos para no lamentar hechos más graves. pic.twitter.com/mEV4ZGUW3T — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) November 6, 2023