Ministra de la Mujer criticó a Gustavo Quinteros por sus declaraciones en el caso Jordhy Thompson

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó con dureza las declaraciones del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, por el caso de violencia del jugador Jordhy Thompson en contra de su expareja.

"Hay una relación enfermiza, de culpabilidad entre ambos”, fue parte de lo que dijo el técnico de los albos, lo que generó una ola de reacciones en contra.

“(Lo de Quinteros) es volver a los años en que a las mujeres se les decía: ‘¿Pero usted qué hizo para enojar tanto a su marido?’. Ese es el nivel del retroceso de esas declaraciones, que me parece están muy mal enfocadas y tienen relación con otras respuestas de otros integrantes de la institución”, comentó en conversación con CNN Chile, haciendo referencia a los dichos anteriores de Leonardo Gil.

La primera vez que Jordhy Thompson fue denunciado por su ex pareja, Gil realizó una conferencia de prensa en donde, en resumen, dijo que lo que pasaba fuera de la cancha era problema de cada uno, y la ministra apuntó contra ese tipo de declaraciones.

“También se señaló que ‘lo que haga fuera de la cancha no importa’. Se vuelve al mismo discurso de ‘yo no supe, no vi nada y no me interesa’. Y también cuando se justificó esto como una frustración deportiva. La violencia contra la mujer es un problema estructural”, comentó Antonia Orellana.

“Ayer aprobamos una nueva ley de reparación para víctimas de femicidio, que es la violencia más extrema contra la mujer. Me parece que no está el ambiente respecto a violencia de género para dar ese tipo de declaraciones tan incongruentes con los avances que hemos logrado”, cerró la autoridad.