La noche del pasado viernes se realizó la última jornada de la edición 2024 del Festival de Viña del Mar. Esta nueva versión del evento dio un giro solidario tras los incendios forestales que afectaron a la región de Valparaíso. En este contexto, el certamen impulsó la campaña “Arriba Viña”. La iniciativa se creó en conjunto con Desafío Levantemos Chile y Techo, para recaudar fondos para ayudar a las familias damnificadas tras los siniestros.

Una vez terminado el festival, se hizo una conferencia de prensa. Ahí se dio a conocer el millonario monto que se logró recaudar hasta el momento. Marcelo Hilsenrad, director de programación del Festival, señaló que “nosotros estamos profundamente felices y orgullosos de haber dado este tinte solidario. No nos imaginamos un festival si no lo hacíamos de esta manera y no nos equivocamos”.



El ejecutivo confirmó que hasta la noche de este viernes, existía una recaudación de cerca de 300 millones de pesos. “Son 300 millones de pesos que no estaban, que no existían, y que hoy van a estar a disposición de ambas fundaciones para que ayuden pronto, rápido y de buena manera para solucionar de la mejor manera posible los problemas que afectan a quienes perdieron sus hogares, sus familias, sus mascotas”, declaró.



Tal vez te interese leer: "Di la vida en el intento": La sentida reflexión de Javiera Contador tras su fallido paso por el Festival de Viña



Subasta solidaria



Por otro lado, indicó que “esta campaña sigue, la cuenta sigue abierta, sigue disponible, se siguen recibiendo aportes tanto de Chile como del extranjero”. Además, Hilsenrad también recordó que ya comenzó la subasta solidaria. La cual se está haciendo con los artículos que fueron donados por algunos de los artistas que se presentaron en el festival.



“Obviamente, una vez que sean subastados sus fondos se sumarán a los ya existentes”, agregó el ejecutivo. Entre los objetos que serán parte de la subasta, se encuentra el traje que utilizó Anitta, el vestido de María Becerra, la chaqueta de Miranda! y una polera de Young Cister