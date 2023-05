Millaray Viera compartió un potente mensaje de sororidad en el Día de la Mamá

La animadora Millaray Viera publicó un sentido mensaje en conmemoración al “Día de las Madres”. Ella reflexionó sobre cómo la maternidad ha cambiado su vida y cómo ha experimentado ser madre.

“Ser mamá me apasiona, me asusta, me compromete, me desafía, me agota, me entretiene, me confunde y me alucina”, comenzó diciendo Viera.

“Más allá de las dificultades de la maternidad y de que cada una vive este rol según sus circunstancias. Me siento muy afortunada por poder vivir el amor en su más pura expresión de forma tan intensa, y poder aprender cada día de mis dos maestras: Mis niñas y yo. No falta nada. Es un triángulo Perfecto”, continuó.

“Las amo!!! Feliz día mamás!!! Todas, todas, todas, hasta la que le duelen hasta las uñas de pena ahora mismo, todas tenemos un poder mamífero inmenso que nace con nuestrxs hijxs. Ese es un buen lugar interno al que acudir cuando todo se ve cuesta arriba”, indicó Millaray.

“Ser mamá es difícil, nenas. No nos juzguemos entre nosotras y defendámonos de los juicios de los demás. Feliz día a mi mami también. Gracias por tu amor”, finalizó la animadora.