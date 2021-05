Militares expulsaron a "chistoso" que llegó a votar con polera en honor al dictador Pinochet

Un hombre acudió a votar con polera de Pinochet, por lo que al negarse al cambio, fue sacado del colegio por personal militar.

Nunca faltan los tarados que quieren llamar la atención en una elección tan importante para nuestro país. Así quedó demostrado en el Colegio Alcázar de Las Condes, donde llegó un hombre con una polera alusiva al dictador y asesino Augusto Pinochet.

Al ser descubierto, se le pidió amablemente que debía sacarse la polera o volver con otra indumentaria, a lo que el sujeto se negó completamente.

“Hay que respetar las normas, lamentablemente. Con alusiones políticas no se puede votar”, le respondió la delegada.

“Esto no es política… esto es historia”, respondió el desadaptado.

“¿Si me la saco (la polera)? Sería una cobardía, me muero… me muero primero”, dijo.

Al final, el sujeto fue expulsado por el personal militar que se encontraba en el interior del local de votación.