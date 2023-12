Militar se disfraza de mariposa con su hija y es aplaudido

El pasado jueves se realizó el Festival de la Primavera en Victoria en la Región de la Araucanía. Este evento se realiza todos los años y los estudiantes locales suelen disfrazarse de personajes de cuentos y películas. En ese marco, un militar fue ampliamente aplaudido y admirado por disfrazarse de mariposa para acompañar a su hija durante el desfile.



El militar en cuestión es Sergio Salgado, cabo 2° del Ejército, fue al desfile con su hija. Disfrazado nada más y nada menos que de mariposa. Juliana, su hija de cuatro años, tuvo que hacer una representación de la película animada Bichos: Una aventura en miniatura, de Disney. Ni corto ni perezoso, Sergio procedió a vestirse de Mariposa junto a su pequeña.



"Cuando mi hija me dijo que tenía que vestirme de mariposa, no tuve que pensar nada. No fue tema. Si ella me dijera, papá nos toca ir vestidos de princesa, yo voy a poner todo de mi parte para hacerla feliz", comentó el hombre.



Militar aplaudido por la gente



Este padre salió muy campante a desfilar junto a su hija y su actitud fue notada por los demás asistentes del festival. Muchos lo fotografiaron y subieron a redes sociales, donde generó reacciones muy positivas y sacó aplausos de la gente en el desfile.



Más tarde, Sergio comentó su experiencia a Las Últimas Noticias (LUN). "Mucha gente me pidió fotos en el desfile. Se acercaban a felicitarme, a darme la mano", relató.