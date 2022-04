"Miguelito" alzó la voz y explicó su pésimo comportamiento en el duelo UC vs CC

"Los hechos fortuitos que jamás fueron de mi intención no se volverán a repetir”, explicó el humorista al club precordillerano.

El actor y humorista peruano, Hans Malpartida, más conocido en el mundo del espectáculo como “Miguelito”, ofreció disculpas a la Universidad Católica tras su bullado actuar en el estadio San Carlos de Apoquindo durante el partido entre la UC y Colo Colo.

El pasado domingo, en medio de incidentes en la tribuna Sergio Livingstone, el reconocido fanático cruzado, quien comentaba para el programa Reacts de TNT Sports, realizó cuestionables comentarios al aire e intentó sumarse a la gresca.

“Para que permiten las entradas a los hueones de Colo Colo acá. Obvio, y ellos empezaron a provocar… Es que él empezó, el teñido de rubio empezó, ahora se corre el maricón (sic)”, dijo Malpartida. Sus palabras le valieron ser marginado de futuras transmisiones del canal deportivo.

Ahora, de acuerdo a El Filtrador, el humorista peruano envió una misiva a Cruzados donde se disculpó por su cometido.

“En relación a los hechos sucedidos el día domingo 24 de abril, con motivo del partido entre Universidad Católica y Colo Colo, quiero ofrecer mis sinceras disculpas públicas a la Familia Cruzada, a los hinchas de Universidad Católica, hinchas de Colo Colo y a quienes se sintieron pasados a llevar por mi actuar en el Estadio San Carlos de Apoquindo”, inicia la carta escrita por el humorista.

“Soy cruzado de corazón y mi pasión de hincha me hizo traspasar los límites, cometer un error y emitir palabras inadecuadas en una transmisión, las que no reflejan mi espíritu deportivo, ni menos el espíritu que Cruzados quiere mantener en su estadio”, añadió el actor. Luego, insistió en que “quiero dejar en claro que, bajo ningún término incitaría a la violencia, y como todos los hinchas del fútbol, me gustaría ver siempre a la familia reunida en torno a este deporte que tanto amo, es por eso que hoy me dirijo a ustedes para decirles que lamento profundamente lo sucedido”.

“Mi compromiso, tanto con los hinchas del fútbol como con los del deporte en general, siempre ha sido de respeto y admiración. Los hechos fortuitos que jamás fueron de mi intención no se volverán a repetir”, cerró el humorista.