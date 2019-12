El golero fue presentado este domingo en el Estadio Monumental.

El nuevo refuerzo de Colo Colo, Miguel Pinto, se refirió a las críticas que recibió de parte de Johnny Herrera, quien cuestionó su fichaje en los albos:

“No entiendo por qué Miguel lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé… Yo nunca haría eso, no transo mis principios”, había dicho Herrera en conversación con Las Últimas Noticias.

Pinto fue consultado por este tema y evitó entrar en polémicas:

“Con respecto a declaraciones o críticas de compañeros de profesión no me voy a referir. Le deseo bastante éxito en sus proyectos profesionales y familiares. Cada uno tiene los demonios con quien pelear y espero encuentre pronto la paz”, dijo.

Para finalizar, aseveró qué: “Valoré mucho el llamado de la institución, me gustan los retos difíciles. Fue una decisión para ascender en en mi carrera. Colo Colo es un equipo grande que va a pelear copas internacionales, lo que difícilmente hacen otros equipos”, cerró.