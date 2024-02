Sin duda alguna, el momento más controversial en la carrera de Miguel Pinto fue cuando en 2020 firmó con Colo Colo, archirrival de la Universidad de Chile, club que lo formó y con el cual siempre se identificó. Ahora, el guardameta sorprendió a todos con un contundente mensaje a los hinchas azules.

Para comenzar, reveló que antes de fichar por el Cacique, recibió un portazo de la U: "Tuve contactos con dirigentes después de la salida de Johnny Herrera, pero quizás no tenían tantas ganas de que yo volviera". "Después, mientras estaba en negociaciones con un equipo de México, Mario Salas y Marcelo Espina me llaman y me dicen que querían contar conmigo, que me necesitaban. Sentí que valoraron mucho mi labor, cosa que no hicieron en la U en ese momento", expresó en diálogo con EnCancha.

Además, entiende que su relación con la parcialidad azul y la institución se haya quebrado: "Es normal que mi paso por Colo Colo me cierre las puertas de volver al club. Cuando uno toma ese tipo de decisiones sabe que se cerrarán las puertas, pero en ese momento de definiciones uno piensa en lo profesional. Se dio así y ya no se puede cambiar".

Igualmente, siente que les debe disculpas por su polémica celebración tras obtener la Copa Chile ante la U, donde realizó el gesto identificativo del Cacique: "Tengo claro que hay que tener cuidado con algunos gestos que pueden pasar a llevar el sentir de los hinchas, y yo creo que en ese sentido fui súper respetuoso, aunque una vez me equivoqué".

"La emoción de lograr la Copa Chile en Temuco provocó que hiciera un gesto que después vi y dije 'no, no está bien'. Por eso, si hay algo por disculparse con la hinchada, es por eso, no por el campeonato ni por haber jugado ahí, sino por la forma de los festejos. No correspondió haber hecho ese gesto que todos sabemos marca la diferencia en los hinchas", cerró Miguel Pinto.

