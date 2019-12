El nuevo arquero del Cacique tuvo sus primeras palabras en su llegada al Monumental.

Miguel Pinto entregó sus primeras impresiones como flamante nuevo jugador de Colo Colo.

El portero proveniente de O’Higgins de Rancagua se mostró feliz con su arribo y dejó en claro que espera con los brazos abiertos a Matías Fernández:

"Si llega a Colo Colo y sigue tal como estaba en el 2006 conmigo, vamos a lograr grandes cosas. Ojalá que se dé, es un gran jugador, una gran persona, un gran compañero y un gran amigo. Sería un honor estar en un equipo junto a él", confirmó Pinto ante el posible regreso de Fernández al Cacique.

"Es un salto de nivel en mi carrera. Que Colo Colo se haya fijado en mí, valorado mi trayectoria y presente, me pone muy contento, a trabajar y dejarlo todo para hacer crecer aún más a la institución".

"Hay muchos que han pasado por mi situación, otros con más historia que han pasado de U. de Chile a Colo Colo, no es algo nuevo, es algo que se tiene que tomar con mucho profesionalismo, siempre he sido así en todos los clubes que he defendido, me voy a jugar la vida por la camiseta que defiendo", sentenció el portero.

Sobre sus posibilidades en el equipo de Mario Salas, el goleró declaró que “lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza de mis compañeros, ganarme la confianza de la gente sin esa ayuda de ellos se va a hacer difícil, lo primero es llegar y tratar de estar bien con mis compañeros, con mi grupo, de ahí enfrentar las situaciones de la mejor manera posible. La idea es que el arco de Colo Colo, juegue quien juegue, sea una muralla este año".

Para finalizar se refirió a sus pasado en la Universidad de Chile: “me lo tomo con mucho profesionalismo, mi trayectoria ha hablado de mí en los clubes que he estado, aspiro a tener mucho éxito en una Copa Libertadores y más allá de enfocarnos en mi llegada a Colo Colo, enfocarnos en lo que puede llegar a hacer Colo Colo en el 2020”.