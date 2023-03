Miguel Pinto le mandó un recado a la dirigencia de la U ante su posible retiro del fútbol

El portero de Coquimbo Unido, Miguel Pinto, tiene asumido que está viviendo la parte final de su carrera profesional. Por lo mismo, ya está pensando en que club quiere retirarse.

"A todos les hubiese gustado volver al equipo que te dio todo. La U me entregó absolutamente todo, mi carrera deportiva se la debo al club. Obviamente me gustaría terminar mi carrera ahí, sabemos que es una situación que está a años luz, de suceder, que es muy difícil, prácticamente imposible. Eso es lo que siento", partió diciendo en conversación con En Cancha.

"La U hoy tiene una nueva dirección. Cristóbal Campos lo está haciendo muy bien. Creo que si sigue jugando, esforzándose, uniéndose más al equipo, puede ser una competencia con Brayan Cortés para la Selección. Uno debe ser realista y hay opciones que ya no se pueden dar", agregó el ex seleccionado nacional.

Finalmente, recordó su etapa jugando por Colo Colo, en donde se salvó del descenso a la Primera B. "Soy un agradecido con mis compañeros de Colo Colo, con toda la gente que trabaja ahí. La verdad es que me recibieron de una forma increíble, la verdad es que no me lo esperaba. Creo que con mi trabajo, con el respeto que siempre he demostrado fueron captando los hinchas albos que yo iba a aportar, que mi vida es estar en el arco, atajar".

"Esto se logró, quizás no a todos, pero algunos fueron convencidos. Aún me topo con hinchas de Colo Colo y pasan, y agradecen por haber estado en un año tan difícil para el club. Creo que esa etapa fue un trampolín para soltar después toda la presión, lo malo, y recuperar los logros de campeonatos. Fue una etapa de bastante aprendizaje. Jugué en el torneo local y Copa Libertadores, que fueron objetivos que me propuse", cerró.