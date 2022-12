Miguel Pinto confesó que soñó con un posible retorno a la Universidad de Chile

El reconocido arquero nacional, Miguel Pinto, se transformó en el nuevo refuerzo de Coquimbo Unido para la temporada 2023. Pese a su llegada a la escuadra pirata, el experimentado portero no escondió su fallido deseo de regresar a Universidad de Chile en este mercado de fichajes.

"Me ilusioné con volver a la U. El equipo buscaba un arquero y yo era un agente libre. No puedo mentir, me ilusionó la posibilidad de regresar al club", indicó el ex seleccionado nacional en conversación con ESPN.

Miguel Pinto

El nuevo arquero del cuadro 'Pirata' también se refirió al nivel de Cristóbal Campos en la portería de Universidad de Chile. "Es un gran arquero, le tocó atajar en un momento muy complicado y respondió". Además, el portero habló sobre la posible llegada de Cristopher Toselli a la institución universitaria. "Sería bueno, pero Cristóbal Campos sería mi arquero titular de cara a esta temporada".

Finalmente, el ex seleccionado nacional abordó la llegada de Matías Zaldivia al conjunto azul. "Pasar de Colo Colo a la U directamente marca mucho más la presión. Yo en el 2010 no hubiese ido a jugar a Colo Colo".

"Yo tomé conscientemente la posibilidad de jugar en Colo Colo. De la U me fui al extranjero luego de levantar una copa, di más que el 100% y pasaron nueve años. Uno piensa que el equipo donde jugó puede tener una valoración, pero eso lo tuvo el archirrival y yo quería seguir jugando en lo más alto", cerró.