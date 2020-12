Migrantes criticaron las declaraciones de la PDI que los vinculan al narcotráfico en Chile

El pasado miércoles se publicaron una serie de entrevistas al jefe Antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI), Harold Mackay, y al director del mismo organismo policial, Héctor Espinosa, en las cuáles ambos hicieron una vinculación de la migración al narcotráfico.

"El panorama interno del narcotráfico cambió con el fenómeno de la inmigración (…) con la llegada de la migración colombiana apareció otro actor y otro nicho de tráfico de drogas. Los colombianos llegaron a efectuar toda la cadena de distribución con colombianos. Es decir, provee la droga, la transporta, la recibe y la distribuye entre colombianos y finalmente, surten a algunos traficantes locales", afirmó Mackay a Bío Bío.

"En todas las organizaciones criminales que hemos desbaratado en los últimos dos años hemos sacado de circulación extranjeros; colombianos, peruanos y bolivianos. Por lo tanto hay una estrecha relación en la inmigración con el fenómeno del narcotráfico", dijo Espinosa a Emol.

Sin embargo, las palabras de las autoridades tuvieron una rápida respuesta desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y del Movimiento Acción Migrante (MAM), quienes expresan su preocupación por el ataque comunicacional que ha sufrido la comunidad por parte de autoridades en el último tiempo.

"Resulta preocupante que, en un mismo día, dos importantes jefes de la PDI en dos medios de comunicación diferentes, informando sobre temas delincuenciales que son de su competencia, vinculen otra vez más delincuencia con la migración, lo cual esta lejos de ser cierto", dice Eduardo Cardoza, dirigente del MAM y de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes.

"Sobre los temas específicos de la delincuencia no puedo hablar porque no conozco, pero sobre migración sí, y me alcanza para decir en ambos casos que se trata de un sesgo, quizás producto de su profesión. Nos preguntamos si, una vez más, no se utiliza a la inmigración como arma política, por parte del Ejecutivo, cuando su respaldo no llega al 5,1% de la población; cuando su Ley de Migraciones fue llevada al Tribunal Constitucional; y cuando a 400.000 migrantes aptos para votar se les está impidiendo patrocinar candidatos constituyentes independientes, después de haber sido ignorados al igual que los chilenos que habitan en el exterior", acusa el representante.

"Hemos sido enfáticos en desmentir todas las veces con pruebas que la relación delincuencia-inmigración es falsa, y que la evidencia dice otra cosa. Basta ver cómo desde 2014 a 2018, mientras la migración crece 204%, para el mismo período la proporción de extranjeros condenados recluídos bajó un 54,8%", explica, basándose en las cifras entregadas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

"No podemos aceptar que se hagan afirmaciones tan graves que tienen consecuencias en las vidas de los inmigrantes en el país, en sus relaciones en los barrios, con sus vecinos, compañeros de trabajo. Hay muchos barrios en Chile, en Santiago, en los que se estigmatizó a todos sus habitantes acusándolos de esto o lo otro. Con la migración quieren hacer lo mismo, y eso hace un daño enorme al país porque fomenta la exclusión la desconfianza y no la solución al verdadero problema de la delincuencia", concluye el extranjero residente en Chile.