Miembro del directorio de Azul Azul lanzó una dura crítica contra Michael Clark tras el Superclásico

José Lazo, miembro de Azul Azul.

Siguen los coletazos tras la nueva derrota de la Universidad de Chile ante Colo Colo en la reciente versión del Superclásico 192 del fútbol nacional, disputado en el Estadio Fiscal de Talca. En esta oportunidad, fue un miembro del directorio de Azul Azul, José Joaquín Lazo, quien emitió un irónico pero duro comentario en redes sociales contra el presidente del elenco laico, Michael Clark.

El abogado y directivo de la concesionaria de la mano de Daniel Schapira, se inspiró en una famosa película de antaño para desatar la polémica en redes sociales. "Me gustan más películas antiguas. No sé porque hoy me acordé de una. ¿Y dónde está el piloto?", señaló el miembro de Azul Azul que representó a la escuadra universitaria en la época que Carlos Heller era presidente de la institución.

Manuel Mayo: "El equipo ha mejorado"

Las palabras de Lazo se contradicen con lo que dijo el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, salió a dar la cara tras el desastroso partido de la Universidad de Chile ante Colo Colo la tarde de este domingo en el Estadio Fiscal de Talca, algo que los dejó solo a tres puntos de la zona del descenso directo.

“Estamos muy dolidos por lo que pasó hoy, fue un buen primer tiempo en el que hicimos ver mal a Colo Colo. Nos hacen el penal, el equipo se supo reponer, empatamos y se vio un juego intenso. Con el segundo gol el equipo perdió la convicción, no pudimos retomar eso y ellos hicieron lo que querían hacer, no supimos entrar en juego“, remarcó el directivo, que descartó que la caída ante Colo Colo se explique por la falta de refuerzos en el mercado de fichajes.

“Hemos trabajado muy de la mano con Diego López, analizamos opciones que se dieron. Vimos que se reforzó bien el plantel y creemos que tenemos un buen equipo. Entiendo las críticas del hincha y la presión que hay sobre nosotros, pero hay que considerar que no hemos podido tener el plantel al 100%. El equipo ha mejorado, llegamos más veces al arco rival. El análisis se centra en un plantel que se cree está despotenciado, pero hay que analizar el juego. Los resultados van a llegar, el equipo está convencido con Diego López“, aseguró Manuel Mayo.

El gerente deportivo recalcó que los formados en el club pueden darle un matiz al equipo en lo que resta de la temporada. “Tenemos jugadores con personalidad, los jóvenes han demostrado que pueden con la camiseta de la U y que cada partido están mejor”, cerró.