Micrófono abierto deja en evidencia a senador Allamand en plena comisión mixta

El senador Andrés Allamand, quedó en evidencia durante una sesión de la comisión mixta que analizaba la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia dejó en evidencia al senador de Renovación Nacional, y es que, no se había dado cuenta que su micrófono permanecía aun encendido.

El diputado Francisco Eguiguren, habría estado argumentando su postura a favor de la admisibilidad del proyecto. En ese instante, se escuchó a Allamand en plena llamada telefónica, diciendo que su compañero de partido "está hablando puras hueás".

"Lo encuentro lamentable", reaccionó Eguiguren, "porque lo mínimo que podemos tener en la democracia es el respeto por las ideas distintas".

A lo sucedido, reaccionó la diputada RN Marcela Sabat, también presente en la reunión, calificando la frase como "una falta de respeto", lo que también dejó en evidencia a través de su cuenta en twitter al publicar: "la gran falta de empatía con las Madres en esta pandemia!".

El senador no se quedó con las críticas, por lo que respondió: "Francisco Eguiguren es mi amigo y jamás he tenido intención de ofenderlo. Fue una mala palabra muy común en el ámbito privado. Mi error fue no apagar el micrófono", indicó.

Finalmente calificó la crítica de Sabat: es "100% oportunista tu comentario y es evidente que quieres desviar la atención del tema de fondo".