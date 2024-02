Durante la jornada se sumó un antecedente desconocido en el caso de Michelle Silva, la joven desaparecida en San Felipe cuyo cuerpo se encontró sin vida en el río Aconcagua. Se trata de la declaración del hermano del autor confeso del asesinato Claudio Figueroa, quien además dio a concoer que vio extraños comportamientos en Claudio y que sintió olor a putrfacción en toda su casa.



Recordemos que Michelle Silva tenía 20 años y la madrugada en la que desapareció se había trasladado en varios autos de aplicaciones pagadas tras asistir a una fiesta. Su encuentro con Figueroa se dio luego de que la joven lo contactara para comprarle drogas, ante esto el sujeto aprovechó de asfixiarla hasta darle muerte. El caso generó gran revuelo, gracias a la mediatización que le entregó su familia a la búsqueda.



Nuevo testimonio revela arista que el femicida de Michelle Silva no mencionó



“Estando en la pieza me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró clonas, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño”, señaló Figueroa quien tras ser encarado por su madre, debido a sus extraños comportamientos, decidió confesar el crimen a la PDI.



El testimonio del formalizado por femicidio continuó con que “al llegar unos minutos después, me di cuenta de que (la víctima) tenía mi celular y mi plata en su cartera. Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”.



Ante este relato, el representante de la familia de la joven, Felipe Muñoz, mencionó. “Hace ingresar a Michelle a la casa, (dice) que ella le roba un dinero y que por eso él pierde el control y, como pierde el control, toma un cordón que había ahí y la estrangula. Eso que dice él, deja por fuera la agresión sexual, no se menciona. Sin embargo, una de las declaraciones que hay es que le pide preservativos al hermano”.



Producto de este testimonio es que la Fiscalía de San Felipe pidió que se le realicen exámenes al cuerpo para poder acreditar una agresión sexual, lo que si se confirma deribaría en una reformalización de Figueroa quien se encuentra en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad.