La expresidenta Michelle Bachelet abrió su corazón en una íntima entrevista para “Chile Unido” de Canal 13C, en la instancia abordó la posibilidad de presentarse por tercera vez de candidata presidencial y su vida amorosa. "A ciertos hombres no les gustan las mujeres que son determinadas, decididas, que tienen opinión”, expresó a la periodista Sol Leyton. Bajo esta misma línea aseguró que le gustaría quedarse en Chile.



Recordemos que Bachelet fue la primera mujer presidenta de Chile y dirigió al país en dos periodos: 2006-2010 y 2014-2018. La exmandataria reconoció que le gusta ser parte de las cosas y no solo una testigo. “Me ha gustado mucho, a pesar de que ando viajando harto todavía. Soy muy dada a decir que sí, más de lo necesario, a meterme. Porque me entusiasman las cosas, porque digo ‘pucha, cómo no voy a ir ahí', a mucha cosa de mujer, por ejemplo, mucha cosa de derechos humanos. Y mi idea es quedarme en Chile”, mencionó.



Michelle Bachelet se refiere a una posible tercera candidatura



Sobre lo anterior reveló que la muerte de su mamá la impulsó a pensar así. “Fue una gran pena porque estábamos en pandemia. No pude ir a su funeral, tuve que verlo por Zoom. Me ofrecieron darme un permiso especial, pero yo dije: ‘Mi mamá era una persona súper recta, jamás hubiera aceptado una cosa especial’. Y fue tremendamente doloroso, me sentí culpable por estar afuera, no estuve con ella sus últimos días. Y me dije: ‘¿cuáles son mis prioridades?’”, contó.



Al ser consultada por Leyton sobre una tercera candidatura, Bachelet declaró. “Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita. Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar. Pero creo que es necesario que existan rostros frescos, no me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”.



“Lo peor, yo creo que ‘el fuego amigo’, que siempre hay. Es también la falta de capacidad de encuentro y de diálogo que hay en algunas personas. Lo peor, también el impacto en la vida familiar y personal. Y por supuesto, los desastres naturales, a mí me tocó de todo. Lo único que me faltó es que cayera un meteorito. Tuvimos terremotos, tsunamis, sequías…”, manifestó.



Luego finalizó contando un poco sobre su vida amorosa. “Tampoco he tenido ganas de salir con cualquiera. Es que tiene que ser algo interesante. Estoy tan acostumbrada como estoy, que no lo sé. Pero tal vez porque no he conocido a la persona ideal, si llegara a aparecer algún día… Aunque ya, la edad tiene sus complejidades”, confesó.



“Interesante, que le guste la música, bailar y que tenga sentido del humor, eso sí, de todas maneras. Tiene que ser una persona que se conecte con sus emociones, que acompañe. Que pueda sobrellevar el hecho de tener una pareja, que tenga la historia que tengo yo”, cerró sobre su hombre ideal.