Michelle Bachelet reveló su posición sobre una nueva candidatura presidencial

Michelle Bachelet respondió a la gran pregunta que se hacen todos, y es si piensa postularse en una nueva candidatura para representar a la izquierda del país en las próximas elecciones presidenciales, en donde ya tendrían un puesto casi asegurado Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

En conversación con CNN Chile, la periodista Matilde Burgos le lanzó la esperada pregunta a la exmandataria si “ante el avance de la extrema derecha en el mundo y la región, ¿estaría dispuesta a volver a postularse a la Presidencia? Si fue ese el caso, la necesidad”.

“Cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no”, respondió Bachelet, además contó que también se ha negado a ser candidata a la secretaria general de las Naciones Unidas.

Michelle Bachelet llama a nuevos liderazgos

Michelle Bachelet comentó que esperaba no verse en un posible escenario en que le insistan ser candidata y además, recalcó que “no puede ser” que la mencionen porque no hay nadie más.

“Yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea, porque yo creo que a la democracia le hace bien renovarse y por lo tanto, creo que la tarea de las fuerzas democráticas, progresistas, es que aparezcan liderazgos que convoquen a la gente a votar por ellos”, señaló.

“¿Por default, porque hay un vacío tendría que ser yo? ¿Porque no hay nadie más? No puede ser”, indicó Bachelet mientras se reía.