Michelle Bachelet recordó su paso por Villa Grimaldi

La expresidenta Michelle Bachelet, llegó hasta las instalaciones de Villa Grimaldi para recordar su paso por el lugar durante la dictadura de Augusto Pinochet, en una entrevista que entregó a 24 Horas de TVN.

“Yo era de las juventudes socialistas”, rememoró durante la visita la exmandataria.

“Nadie conocía la existencia de Villa Grimaldi”, ya que “había partido hace poco tiempo antes”, contó Bachelet.

La exalta comisionada de la ONU también confesó como llegó a estar detenida en uno de los mayores centros de detención y tortura durante la dictadura, reveló que “habían tomado preso a un grupo del MIR, y a una de las chicas la torturan y menciona a mi madre”.

En esos momentos la exjefa de Estado vivía en un departamento ubicado en Américo Vespucio con Apoquindo, donde se encontraba junto a sus sobrinos y su cuñada que vivía en Australia. De pronto, alguien llamó al timbre.

“Aparecen dos señores que eran un capitán y un comandante, y nos dicen ‘Bueno, somos de la DINA’”, relató. “Le dicen a mi mamá que sabían que ella ayudaba al MIR y, por lo tanto, tenemos que irnos con ella”, agregó.

También, narró que “por otro lado suena el teléfono y era mi pareja, quien era el jefe del Partido Socialista”.

“Teníamos como una sigla para decirle que estaba en problemas”, así que “le digo ‘Fulanita va a Dinamarca’, que era un poco obvio”. Por lo tanto, “ahí entonces supieron, nos metieron a un auto, nos pusieron la venda y nos trajeron acá”, detalló.

Las dudas de la madre de Michelle Bachelet

En el mismo lugar pero separadas, se encontraba su madre, Ángela Jeria.

La exautoridad de la ONU, estuvo en el lugar, durante unos diez días, con los ojos vendados y luego fue trasladada al campo de prisioneros Cuatro Álamos, para luego ser liberada y partir al exilio.

Mientras estuvieron cautivas, no sabían si la otra seguía con vida, pero una feliz coincidencia calmó a su madre: “Nos dejaban ir al baño un par de veces y, bueno, hay una historia muy bonita”, contó Bachelet. “Mi mamá no sabía nada de si estaba viva o no”. Sin embargo, “en algún momento nos dejaron que laváramos la ropa en el baño”, relató. “Y a mi mamá la llevan al mismo baño y ve mi ropa”, por lo que “entonces dice: ‘Está viva’”.

La expresidenta también recordó la violencia que sintió a su alrededor: “Nosotros escuchábamos a la gente que gritaba cuando las ponían en la parrilla eléctrica”. Y detalló que “a la gente la amarraban en una especie de catre metálico y le aplicaban electricidad en distintas partes del cuerpo, y les tiraban agua para que fuera más fuerte la conducción”.

Pero, aclaró que “a mí no me aparrillaron”, a pesar de eso igualmente fue víctima de “maltrato y abuso en el sentido físico, pero no llegó a eso”.

Finalmente y luego de enfrentar una serie de interrogatorios sobre su vida estudiantil y su militancia en el Partido Socialista, reconoció a una de las figuras principales de la dictadura: “En medio de eso, llega el que yo supuse que era el Mamo Contreras, el jefe de la DINA”, contó. “Yo estaba vendada, pero podía identificar la voz y la contextura física”.

El hombre, de un momento lanzó: ‘Ah, esta no es nadie, la pueden liberar”.