Michelle Bachelet lanzó una dura crítica tras el triunfo del Rechazo en TVN

La ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tuvo una sorpresiva aparición en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, donde se refirió a diversos temas, entre los cuales estuvo el triunfo del Rechazo en el pasado Plebiscito Constitucional.

En su análisis, la exmandataria indicó que “creo que la gente rechazó porque no se sintieron interpretados por la Constitución y también porque se sintieron amenazados con otras temáticas, que no son solo los temas de mujeres, se sintieron intimidados con otras temáticas que sintieron que les generaba susto, incertidumbre”.

Además, al ser consultada sobre la denominada “campaña del terror” que se habría generado para que ganara el Rechazo, la expresidenta indicó que si bien ella no usaría esa frase, “había una información que no necesariamente se aplicaba a lo que era el texto“.

En esa misma línea, también se refirió a sus dos periodos en La Moneda, señalando que tuvo que especialmente en el primero tuvo que enfrentarse al machismo de la política, incluso con sus ministros.

“Es más bien esta mirada, esta percepción machista que es brutal, que las mujeres no somos capaces, que algún hombre tiene que estarnos empujando, pero eso es muy común y aprendí a vivir con eso, incluso siendo Presidenta en algunas reuniones yo decía ‘terminamos en esto’ y había algún ministro que pedía la palabra porque él quería cerrar la reunión. A mí eso me daba risa, no soy gritona ni nada de eso, pero pasa eso que uno se enfrenta con una cultura muy brutal”, indicó.

La exmandataria además habló del proyecto de Constitución que presentó durante su segundo gobierno, que fue criticado en su momento por la oposición, y que ahora se busca rescatar como base para el nuevo proceso constitucional.

“Creo que todos los gobiernos hacen los posible en avanzar en los temas que uno cree son los temas país, yo diría que nosotros nos dimos cuenta de los problemas que había y los tratamos de enfrentar, y después de que nos sacaron la mugre resulta que el proyecto de Constitución que había presentado era estupendo y ojalá lo aprobáramos, y empresarios que en la COP me dicen que ojalá hubiéramos hecho lo que usted decía. Los gobiernos hacen lo que pueden”, señaló.

“Hay una serie de cosas que hicimos que impactaron positivamente en la vida de las personas, me hubiera gustado hacer más, pero hicimos lo que pudimos, mi opinión es que la gente no está contenta ni con el modelo económico que existe ni con el modelo político que existía, la gente sentía que la democracia no resolvía los problemas y de ahí surge esto de pensar que es la Constitución”, cerró.