Las reflexiones de Michelle Bachelet sobre el estallido social y el Covid-19 en Chile

La ex Presidenta de la República realizó una serie de reflexiones en un foro virtual de la Universidad de Chile.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, participó durante la jornada del miércoles en un foro virtual organizado por la Universidad de Chile, donde entregó varias reflexiones sobre los efectos que está provocando la pandemia del Covid-19 y las posibilidades que esta abrirá en el mundo y en nuestro país.

En la conversación compartió con el rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, la directora de la Escuela de Salud Pública, Verónica Iglesias y el jefe del Programa de Salud Global de la Facultad de Medicina, Alex Alarcón, la ex Mandataria abordó distintos temas, incluyendo una referencia a nuestro país.

En ese línea, la ex Jefa de Estado habló sobre las opciones que abrirá el paso de la enfermedad para modificar la forma en que las sociedades están operando, subrayando que "cuando nos recuperemos de la pandemia, porque lo vamos a hacer, tenemos que aprovechar la oportunidad de nuestras vidas, reconstruir mejor".

"Es decir, no debiéramos aspirar a volver al día antes de la pandemia, debiéramos aspirar también para pensar en forma conjunta, no solo en el mundo de la salud, sino en la economía y el mundo de lo social, cómo hacemos en una sociedad", detalló.

En ese contexto, la ex jefa de Estado señaló que "creo que las protestas en Chile, las protestas del año pasado en 80 países del mundo, con la gente en las calles y no la gente más pobre, gente joven, estudiantes, en fin, demostraron que este mundo siente que la democracia no está generando los productos que uno esperaría de la democracia".

Asimismo, recalcó que dichas movilizaciones ratificaron "una falta de confianza en las instituciones políticas y del Estado, pero también una convicción de que el modelo económico que estamos viviendo no da respuestas y va aumentando la brecha entre los países más pobres y más ricos y dentro de los países también".

"Yo siento que con todo lo dramático y tremendo que tiene esta pandemia, hay una tremenda oportunidad y he tenido posibilidad de conversar con gente que está pensando cómo reconstruimos un mundo que sea sostenible, inclusivo y con otras reglas del juego. Y ese reconstruir mejor es porque tenemos que ser mejores que antes desde cada espacio en que nos desempeñemos", concluyó.