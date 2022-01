Michelle Bachelet aseguró que “Gabriel Boric y la Convención son la esperanza” de Chile

La ex Mandataria se mostró esperanzada con la labor que desarrollará la CC para redactar la nueva Constitución.

La ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se refirió al panorama político de nuestro país, de cara a la llegada de Gabriel Boric a La Moneda y a la labor desarrollada por la Convención Constitucional.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU fue entrevistada por El Mercurio, donde se mostró “esperanzada” con la labor del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

“La gente llegó a la convicción de que no basta muchas veces con cambiar leyes, sino que uno requiere una Constitución que pueda ser mejor garantía de sus derechos. Yo no me atrevería a adjudicarme ninguna maternidad a ese respecto”, planteó.

La ex jefa de Estado recordó que bajo su mandato “teníamos claro que era necesario cambiar la Constitución hace rato y habíamos planteado no sólo la necesidad, sino que desarrollado un proceso que fue muy interesante”.

Consultada sobre las razones que impidieron que fructificara en su administración, la ex Mandataria apuntó que “fue en otro momento político, cuando menos gente tenía la sensación de que un cambio constitucional era fundamental”.

Sin embargo, dejó en claro que “el proceso que nosotros iniciamos ayudó a que mucha gente tuviera más conciencia, pero hoy es otro tiempo. De hecho, yo llegué a la convicción de que lo que nosotros habíamos propuesto antes ya no servía (…) había otro cuadro político, otro apetito o falta de apetito por una Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.

Para MB, “Chile tenía una perspectiva de que todo estaba mal y poco se veía para adelante para los más necesitados. Y tengo la impresión de que tanto la elección de Gabriel Boric como la Convención Constitucional constituyen para la gente la esperanza de que se podrán hacer cambios en áreas que sienten muy injustas y por muchos años”.

Junto con ello, aconsejó a los integrantes de la Convención que cuando “empiezan a votar las definiciones específicas, que le comuniquen a la gente en qué están, cuáles son las opciones, que hagan mucha pedagogía. La única manera para que la decisión final sea lo más inclusiva posible es que la gente esté muy bien informada”.