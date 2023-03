Michael Clark le envió un mensaje "sin filtro" a Pablo Milad tras la agresión a Cecilia Pérez

El presidente de la concesionaria Azul Azul, Michael Clark, lanzó un potente emplazamiento al timonel de la ANFP, Pablo Milad, luego de los graves incidentes ocurridos en contra de Cecilia Pérez en el reciente Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

El líder del cuadro universitario le envió una carta dirigida al presidente de la asociación para condenar lo ocurrido contra la miembro del directorio y la hinchada visitante. "Incidentes que fueron vistos y denunciados en el mismo recinto, y que además han aparecido reiteradamente en diferentes medios de comunicación", lanzó.

En esa misma línea, dijo que "quisiera expresar mi molestia particular por la poca deferencia de tu parte con Cecilia Pérez, con quien -al momento de redactar esta carta- no te has comunicado para conocer su estado de salud", agregó.

"No te has comunicado para conocer su estado de salud. Hubiese esperado una reacción más rápida de tu persona, el mismo domingo, previo a tu viaje a Ruanda por obligaciones federativas", indicó.

Finalmente, el timonel de Azul Azul dio a conocer la gravedad de los hechos que afectaron a los funcionarios del club. "Nuestro paramédico Juan Carlos Quiñones recibió el impacto de un objeto, que le dejó con mareos y nauseas. Tanto su caso como el de Cecilia Pérez fueron constatados con certificados médicos", cerró.