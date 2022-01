Michael Clark finalmente reveló quiénes son los dueños de la U

Además, confesó que están haciendo “un trabajo muy arduo” en los últimos seis meses para el proyecto de la casa propia.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, dio una extensa entrevista en la que entregó distintos detalles de su labor al mando de la concesionaria que administra el club de fútbol de la Universidad de Chile.

En conversación con La Tercera, el empresario que hoy es el timonel de Azul Azul explicó quiénes adquirieron el 63% de la sociedad anónima que antes estaba en manos de Carlos Heller. Además, dio detalles de los trabajos que se han realizado en el marco del proyecto estadio.

Sobre la propiedad de la concesionaria, Clark sostuvo que ”el Fondo Tactical Sport es dueño de un 63% de Azul Azul. Y el 90% del Fondo Tactical Sport es propiedad de Sartor y el 10% de Inversiones Antumalal. En el caso de Sartor, las personas que participan de la propiedad son Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Atlas Financial Group, mientras que en Antumalal estoy yo”.

“Me voy a alargar un poco en esto porque quiero ser más específico, a ver si, de una vez por todas, se termina con los mitos y posverdades que algunos han instalado en el último tiempo. Se ha especulado y mentido sobre quiénes son los dueños de Atlas, que son socios de Sartor en un porcentaje menor de dicha sociedad, un 17% exactamente. Ellos son un grupo de inversión que se constituyó en mayo de 2016 y que tiene en su directorio a 5 personas: John Schaible, Trifon Houvardas, Craig Ridenhour, Thomas Hammond e Ilya Bogdanov, todos reconocidos empresarios y ejecutivos norteamericanos. Y participan junto a ellos una serie de otras personas con participaciones pequeñas que son todos ciudadanos norteamericanos”, continuó.

En la misma línea, el mandamás de Azul Azul estableció “es importante la fecha de creación de Atlas en 2016, mucho antes de que siquiera se pensara el ingreso de nuestro fondo en Azul Azul. Es decir, no fue una entidad creada para recibir dineros de representantes o de dirigentes de otros clubes, como han planteado tan ligeramente algunos en otros lugares. Y para terminar esta larga explicación: Atlas tiene una porción menor de propiedad de Sartor, no de Tactical Sport ni de Azul Azul, siendo absolutamente nula su influencia en estas últimas dos”.

El sueño de la casa propia

Sobre el anhelo del estadio, Michael Clark reconoció que Cerillos es una opción concreta, aunque también manifestó que se han llevado a cabo conversaciones con otras comunas del Gran Santiago. Eso sí, hizo un llamado a la cautela en esta materia.

“Es difícil hablar de esto, pues insisto, nuestra forma de trabajo es distinta. Como hincha de la U me he ilusionado muchas veces con la construcción de un estadio y y yo no quiero ilusionar a nadie con esto todavía. Pero se han conocido ya ciertas informaciones que dan cuenta de nuestros intentos por comenzar a diseñar un proyecto sobre la materia”, declaró.

“En el caso particular de Cerrillos, tal como ha reconocido la alcaldesa de esa comuna, se ha conversado con ella. Y hemos tenido una excelente recepción de parte de ella. También hemos conversado con otras comunas y con otros alcaldes y alcaldesas. Y hemos llevado adelante un trabajo muy arduo en los últimos seis meses para mostrar un proyecto sólido que permita convencer a todos quienes dirigen comunas en donde tenemos posibilidades de revisar el proyecto de las ventajas que significa tener un recinto como el que imaginamos allí”, agregó.

Al recalcar la necesidad de enfrentar este proceso con mesura, Clark comentó que “no queremos caer en errores del pasado, donde se anunciaron terrenos y hasta se presentaron maquetas de posibles estadios. No vamos a jugar con la ilusión de los hinchas, porque sabemos lo que se siente. Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, tal como lo hemos venido haciendo en todas las áreas del club, sin hacer ruido, porque solo haremos los anuncios que correspondan cuando tengamos cosas concretas. Es la convicción que tenemos sobre cómo debemos hacer las cosas”.