Michael Clark abordó la búsqueda del nuevo entrenador de la Universidad de Chile

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, dijo tras la votación del directorio de la ANFP que están enfocados en la búsqueda del nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2023 y aclaró que varios de los nombres que han rondado en los últimos días "ni siquiera están considerados".

Para el dirigente, "el año 2022 ya acabó, el último partido dije que era momento de hacer cambios, porque la autocrítica existe".

"La U no puede volver a acabar en el lugar de la tabla en que acabó, le quiero dar las gracias públicamente a Sebastián -Miranda-, es una tremenda persona, un excelente profesional, fue alguien muy valiente, cumplió con lo que habíamos pedido y cuando digo que hay que hacer cambios es que la performance en cancha no puede ser como la de este año", agregó.

"La U no puede estar en las posiciones en que está y tenemos que aspirar a más. Tenemos que armar un equipo competitivo, no podemos tener el rendimiento en cancha del 2022 y estamos abocados a definir a un cuerpo técnico y plantel para el próximo año", siguió.

Michael Clark quiere mejorar su gestión en la Universidad de Chile.

"Mientras no haya definiciones claras no vamos a dar nombres, pero en el desarrollo de la U Sebastián Miranda es una persona clave, es una persona muy querida en el CDA y vamos a construir lo mejor para el club de aquí en adelante", insistió.

Además, afirmó que "con los jugadores prefiero no dar luces hoy, tenemos que esperar tener a un técnico para ver qué vamos a hacer. Puedo decir que hay muchos nombres dando vueltas y la gran mayoría de esos ni siquiera han estado considerados, por lo que pediría un poco de calma, lo primero es definir al técnico y luego al plantel".

"En el futbol los plazos son cortos, ojalá esté o antes posible", señaló para luego sostener que "no hay nadie descartado ni nadie confirmado".

En esa misma línea, habló sobre la reelección de Pablo Milad en la ANFP y declaró que "el hecho que cueste armar partidos, no sea fácil tener estadio, es algo que no ayuda al espectáculo, los clubes, y es importante que la asociación tenga buena relación con el gobierno y las autoridades". "Nos ha costado mucho y es algo que tenemos que mejorar, es importante que la asociación nos ayude en eso", cerró.