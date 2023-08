Mexicano se hizo viral al revelar cuál es la costumbre chilena que es mal vista en su país

Un joven mexicano, llamado Michel Arriaga, que reside actualmente en Chile se volvió viral en las redes sociales, luego de mostrar una costumbre, que es muy común para nosotros pero que según reveló sería muy mal vista en su país.

El Tiktoker contó en la plataforma de vídeos que le parece muy curioso que, en nuestro país, en los negocios de barrio se pueda pagar con tarjeta de débito y crédito.

Arriagada, se encuentra viviendo en comuna de Machalí, en la Región de O’Higgins, y contó que: “Cuando llegué a Chile algo que me llamó muchísimo la atención es que tú puedes llegar a cualquier almacén o tiendita de la esquina y puedes pagar con tarjeta. Y no solo eso, sino que también puedes pagar con tarjeta de crédito”.

Te puede interesar: Tiktoker generó debate al tener egoísta acción con una familia en un avión

Mexicano confesó que le parece "rara" esta costumbre

“Yo no lo hago porque se me sigue haciendo como súper raro, pero acá se súper común que vayas a una tiendita de la esquina y la gente pida, no sé, una leche y un pan y pidan pagar a crédito”, agregó.

En esa misma línea, el joven comentó que “en México tú vas a un almacén o a una tiendita de la esquina y le dices al señor que vas a pagar con tarjeta de crédito y te va a mandar bien a la chingada. Y ni siquiera va a tener la maquinita para cobrarte”.

De todas maneras aclaró, que en su país en minimarkets como Oxxo sí tienen este sistema, “pero en una tiendita no es muy común. Y se te van a quedar viendo muy raro si tú llegas a un almacén y dices ‘voy a pagar con tarjeta de crédito’. Te van a decir que no mames”.