Menos Fortnite y más Atlas V

Inicia hoy una nueva semana y se viene con un gran evento en el campo de las ciencias astronómicas. Como la Tierra y Marte tienen su momento de máxima aproximación de cada 2 años aproximadamente, es que tanto la Nasa de Estados Unidos, como China y los Emiratos Árabes han decidido enviar distintas misiones no tripuladas a estudiar Marte. Y este jueves toca el turno de la última, de la Nasa, que enviará su Rover Perseverance a la superficie marciana para explorar la posibilidad de antigua vida microbiana en un lago seco en Marte. Porque ya se sabe que hubo agua líquida en algún momento pasado del planeta y que incluso ahora existe hielo bajo su superficie.

¿Y por qué comento todo esto? Porque a raíz de los últimos arreglos que ha hecho el ministerio de educación de nuestro país, para adecuar el currículum de los niños al año escolar on-line, es que se han eliminado algunas de las unidades que traen los libros escolares y ya no las verán en este año. Lo que me hace pensar que no tenemos porqué limitar de estos conocimientos -u otros-, a nuestros hijos, que están en una edad muy favorable para expandir sus mentes y aprender de todo cuanto les sea de su interés. Pero para ello, primero deben enterarse de la existencia de tales materias, como la astronomía. Además, siendo que Chile es un país con un alto desarrollo de esta ciencia dada la calidad de sus cielos nortinos, cómo no aprovechar eso.

Soy enemiga pública de los videojuegos en los niños; las neurociencias demuestran que es mas el daño que el favor que le hacen al joven cerebro en desarrollo y quisiera que mi hijo de 8 años tuviera más y más compañeritos que como él, se motiven con las ciencias de todos los ámbitos. Y que disfruten del aprendizaje experiencial, viviendo un máximo de experiencias reales (y no virtuales) para descubrir y amar el mundo en el que nos toca vivir. Atlas V es el nombre del cohete que va a llevar al rover Perseverance (“Perseverancia” en inglés) a Marte, en un viaje que durará poco mas de 7 meses y que será con toda seguridad, transmitido en todas sus etapas para ir conociendo cómo hará su trabajo este vehículo robótico y qué secretos descubrirá de Marte.

Démosle la oportunidad a nuestros niños de conocer de todo un poco, no nos limitemos a las materias escolares nada más, no los abandonemos frente a la comodidad de entretenerlos con los videojuegos (ojo que pueden crear adicción y causar daños irreparables en el sistema de gratificaciones del cerebro). Estimulemos sus mentes científicas, la fantasía sana y creativa y aprovechemos estos acontecimientos especiales (¡y espaciales!) para nutrir sus conocimientos y sueños.-

Marcela Tarifeño

Psicóloga

www.marcelatarifeno.cl