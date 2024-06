¡Detalla teoría! Mejor amiga de anciana desaparecida se refiere a críticas contra la familia

Lucía Vega, la mejor amiga de la anciana desaparecida en Limache, María Elcira Contreras se refirió en una entrevista para el Mucho Gusto a su relación con la adulta mayor de 85 años y profundizó en la teoría que planteó hace algunos días en otro medio de comunicación, la cual apuntaba a la posible participación de terceros.

“Yo creo que hay más de alguien involucrado, porque no puede ser que una persona desaparezca en un lugar privado ni puedo creer que ella se haya dirigido a un lugar peligroso. Eso no lo puedo creer. Quizás alguien la llamó, le hizo seña y la asaltó. Nosotros no descartamos la intervención de terceros” declaró en ese entonces para CHV Noticias.

¿Que dijo ahora la amiga de la anciana desparecida?

Cabe mencionar que María lleva 27 días perdida y la Policía de Investigaciones (PDI) no ha podido encontrar ninguna prueba concreta sobre su desaparición. Además la familia ha denunciado mensajes violentos en redes y críticas por su forma de enfrentar la compleja situación. Recordemos que a la mujer se le perdió rastro luego de ir al baño en una comida familiar en el fundo Las Tórtolas.

“Para ir al baño, normalmente la gente va sola, no va acompañada, porque eso es una situación privada. Por lo tanto, no me gustaría que alguien me acompañara. En ningún caso fue una falta que no la hayan acompañado, además que el baño estaba al lado” declaró Vega para posteriormente narrar el camino que cree que pudo haber tomado la mujer.

“Y cuando ella salió, como no pudo entrar (de regreso) al comedor, salió al exterior. Como no sabía dónde estaba la entrada al restaurante, se encaminó hacia los estacionamientos, pero eso no significa que no haya sabido dónde estaba (...) Seguramente alguien le hizo seña de que la iba a ayudar y no fue así, porque ahí fue donde desapareció” dijo.

“Siempre se parte de la base que la persona de edad no tiene el poder de decidir. Ella era una persona que estaba al día de todo lo que sucedía” cerró sobre el estado de salud de su amiga.