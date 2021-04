Medio británico "vapuleó" a Piñera y a todos los ineptos que tiene a su cargo en el Minsal

El medio británico cuestionó la labor ejercida por las autoridades de nuestro país en el manejo de la pandemia y repasó diferentes hechos registrados estos meses a nivel local.

El medio inglés The Telegraph se unió a las críticas del The New York Times y el The Washington Post respecto al manejo de la pandemia en nuestro país por parte del Gobierno y en una publicación destacó a Chile “como un ejemplo de lo que no se debe hacer”.

El artículo destaca la buena campaña de vacunación que se realiza en el país. Sin embargo, esto se contrapone con el alto número de casos COVID-19 positivos de las últimas semanas. De hecho, el viernes pasado se superó la barrera de los ocho mil nuevos contagios diarios.

“En medio de una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, los médicos acusan al Gobierno chileno de impulsar un gran aumento en los casos de Covid-19 al reabrir prematuramente la economía”, señaló en su publicación The Telegraph.

El medio inglés agregó que “el aumento es tan fuerte que el Presidente Sebastián Piñera se ha visto obligado a ordenar una nueva cuarentena, que cubrirá a 14 millones de los 19 millones de ciudadanos de la nación sudamericana, y retrasar las elecciones programadas para principios de abril. A los residentes de las áreas cerradas ahora se les permite salir de casa para comprar comida sólo dos veces por semana”.